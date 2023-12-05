Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, sabah saatlerinde kendini ifade etmek ve önemli görüşmeler yapmak açısından uygun olacak. Kendine odaklanman gereken bir zaman dilimi. Öğle saatlerinden itibaren ekonomik konularla ilgili bazı sorunlar çıkabilir olabilir. Sağlığınla alakalı ertelediğin konularla uğraşmak zorunda kalabilirsin.
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