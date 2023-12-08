Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Kendinizi göstermek, ön planda olmak, hak ettiğiniz değeri görmek istiyorsunuz ama pek de istediğiniz gibi olmuyor. Tatmin olamıyorsunuz. Mücadeleyi bırakıp yeteneklerinize odaklandığınızda hiçbir sorun kalmayacak. An’da kalın.
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