Astrolojinin dramatik yıldızları: İşte su grubu burçları ve çarpıcı özellikleri...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:12

Güncelleme: 21.02.2024 - 13:13

Burç grupları, astrolojide burçların sahip oldukları ortak özelliklere göre dört elemente göre sınıflandırılmasıdır. Bunlar Ateş, Toprak, Hava ve Su şeklindedir. Her element grubunda üç burç bulunur ve bu burçlar elementlerin karakteristik özelliklerini taşırlar. Su etkili burçlar da, bazı özellikleri ile diğer grup burçlardan ayrılır. Burçların özellikleri, insan psikolojisi ve davranışlarını doğrudan etkiler. Peki astrolojinin dramatik yıldızları kimlerdir? İşte su grubu burçları ve çarpıcı özellikleri...

SU GRUBU BURÇLARININ ÇARPICI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1. DUYGULARIN BÜTÜNLÜĞÜ:

Su burçları olan Yengeç, Akrep ve Balık, genellikle çok hassas ve duygulara karşı savunmasız olmalarıyla karakterize edilir. Tamamen ham duygularla hareket ettikleri için su burçları zodyak çemberinde gerekli dengeyi sağlar.

2. İÇGÜDÜLERİN GÜCÜ:

Su elementi, adından da anlaşılacağı üzere su burçlarını yönetir. Su burcuna sahip insanlar genellikle içgüdüsel davranışlarda harikadırlar ve yaşlarının ötesinde doğal olmayan bir bilgeliğe sahiptirler. Duruma göre derine ya da sığa kaçabilirler ve çok içe dönük oldukları için iç dünyalarını bütünüyle anlayabilirler.

3. DUYGULARIN YÖNETİMİ:

Su burcu insanları duygusal yönlerine çok fazla eğildikleri için diğer burçların hiçbiri onların keskin gözlerinden kaçmaz. Arkadaşlarının ve ailelerinin durumunu anında öğrenen ilk kişilerdendirler. Artık duygularıyla çok iç içe oldukları için kolayca ağladıklarını düşünebilirsiniz. Gerçeklerden daha fazla uzaklaşamazsınız.

4. GÜÇLÜ İRADE:

Su burçları ne hissettiklerinin ve neden hissettiklerinin farkındadır, ancak başkaları varken ağlamama eğilimindedirler. Ayrıca, onları harekete geçiren duygu olumlu ya da olumsuz olsun, kendilerini etkileyen şeyleri kolayca bırakmazlar.

5. RÜYACI MEDYUMLAR:

Onların medyum olduklarına inanabilirsiniz çünkü içgüdüsel olarak kimin onlara karşı ne gibi duygular beslediğini anlayabilirler. Genellikle nazik, ruhani ve şefkatli varlıklar oldukları için herkes onlara sevgi ve nezaketle davranmalıdır.

6. SANATÇI RUHLAR:

Sanatsal, yaratıcı ve yaratıcı alanlarda harikadırlar ve günlük yaşam hareketlerinde katılıkla değil, akıcılıkla en parlak şekilde parlarlar. Su burçları zodyak döngüsünde birbirlerine eşit uzaklıkta olduğundan birbirleriyle mükemmel bir uyum içindedirler.

7. BAŞTAN BAŞLAYICILAR:

Su burçları doğada yaratıcıdır, yani zodyak döngüsünün başlatıcılarıdır. Su burçlarının temel enerjisi bir şeyleri başlatmaktır ancak çok iyi değildirler.

SU GRUBUNDAN OLAN BURÇLAR HANGİLERİDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Astrolojide su grubuna dahil edilen 3 burç bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Yengeç

Akrep

Balık

1. Yengeç Burcu:

Yengeç burcu insanları, derin duyguları ve duyarlılıklarıyla tanınırlar. Diğer insanlardan aynı hassasiyeti bekledikleri için, çevrelerinde kolay geçinilir tipler olarak bilinmezler. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlı olmalarıyla öne çıkarlar. Ancak belirgin bir neden olmaksızın somurtkan ve alıngan olabilirler. Bu durum, duygusal dalgalanmalarının bir sonucu olabilir ve kendilerini korumak için duvarlar örmelerine neden olabilir.

2. Akrep Burcu:

Akrep burcu insanları, mücadeleci, güçlü ve kararlı kişilerdir. Zorluklarla karşılaştıklarında pes etmezler ve hedeflerine ulaşmak için azimle çalışırlar. Yılmaz ve hırslı doğalarıyla tanınırlar. Güvenilir ve kaliteli insanlar olarak bilinirler, sözlerine sadık kalırlar ve yakın çevrelerine destek olurlar.

Balık Burcu:

Balık burcu olan kişiler, genel olarak sabırlı, cömert ve duyarlı bireylerdir. Empati yetenekleri gelişmiş olduğu için, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma konusunda üstündürler. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır ve etraflarındaki insanları etkileme konusunda başarılı olabilirler. Dürüst, sadık ve vicdan sahibi olmalarıyla bilinirler, genellikle doğru olanı yapmaktan şaşmazlar.