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Aurası çok düşük olan 5 burç: Bu burçların üzerinden nazar eksik olmuyor...

Astrolojiye göre aurası düşük olan burçlar, genellikle kaygı, şüphecilik veya karamsarlık gibi hislerle kendi enerjilerini bloke edebilirler. Peki, üzerinden nazar eksik olmayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aurası çok düşük olan 5 burç...

Aurası çok düşük olan 5 burç: Bu burçların üzerinden nazar eksik olmuyor...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:59

Her burcun kendine has enerjisi ve çevresine yaydığı bir aurası vardır. Bazı burçlar pozitif enerji yayarken, bazıları ise düşük aura enerjisi ile çevresindeki insanları olumsuz etkileyebilir. Peki, üzerinden nazar eksik olmayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aurası çok düşük olan 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, sorumluluk duygusuyla yaşayan ve sürekli mükemmeliyetçilik arayışında olan bir burçtur. Ancak bu yüksek beklentiler, zaman zaman karamsar ve ağır bir enerji yaymalarına neden olabilir. Başarısızlık korkusu ve sürekli plan yapma gerekliliği, auralarını düşürebilir. Bu burç insanları, kontrolü elden bırakmayı öğrenirlerse auralarını yükseltebilirler.

2. BAŞAK BURCU

Detaycılık ve eleştirisel bakış açısıyla bilinen Başak burcu, her şeyin mükemmel olmasını arzuladığı için kendini ve çevresini sürekli eleştirebilir. Bu aşırı eleştirel tavır, onları endişeli ve huzursuz bir ruh haline sürükleyebilir. Başak burcunun bu kaygıları, çevrelerindeki enerjiyi olumsuz etkileyebilir ve auralarını zayıflatabilir.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu, derin duygusal dünyasıyla tanınsa da zaman zaman kıskançlık ve intikam duyguları içinde kaybolabilir. Kendi içindeki karanlık enerjilerle boğuştuğunda, çevresindeki insanların auralarını da olumsuz etkileyebilir. Güç ve kontrol arayışı, Akrep’in enerjisini düşürebilir, bu da onların aura seviyelerinin düşmesine neden olabilir.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal olarak çok hassas ve kırılgandır. Sevdiklerine fazla bağlılık gösterip, geçmişteki olaylara takılma eğilimi onların auralarını düşürebilir. Geçmişten gelen üzüntüleri ve pişmanlıkları sürekli hatırlamaları, içsel enerjilerini tüketebilir ve çevrelerine negatif bir aura yaymalarına neden olabilir.

5. BALIK BURCU

Hayalperest Balık burcu, zaman zaman kendini gerçek dünyadan soyutlayarak, içsel dünyasında kaybolabilir. Duygusal dalgalanmaları, içsel karmaşaları ve gerçeklerden kaçma eğilimleri, Balık burcunun enerjisinin düşmesine yol açabilir. Bu ruh hali, çevresindekilere yaydığı enerjiyi de olumsuz etkileyebilir.


Etiketler: #burç #Astroloji #aura

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