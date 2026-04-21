Mevsim değişikliği ile birlikte strateji yapanlar değil, sabırla çalışanlar ve konforuna sahip çıkanlar kazanacak. İşte, ayakları yere en sağlam basan 3 burç...

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğaların hem fiziksel hem de kariyer anlamında bir "parlama" yaşayacak; özellikle uzun süredir bekledikleri o maddi desteğin bu ay kapılarını çalacak...

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Toprak elementinin bu uyumlu geçişi, Başaklara aradıkları düzeni getiriyor. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve iş hayatında "vazgeçilmez" olduğunuzu kanıtlamak için mükemmel bir dönem.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Aşk ve yaratıcılık haneniz şenleniyor. Oğlaklar, bu ay sadece çalışmakla kalmayacak; aynı zamanda hayatın tadını çıkarmayı, hobilerini kazanca dönüştürmeyi ve duygusal dünyalarında bekledikleri o güvenli limanı bulmayı başaracaklar.