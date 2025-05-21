Aynı hataları tekrar eden 4 burç: Bu burçlar aldığı yanlış kararlardan asla ders çıkaramıyor...

“Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?” sorusu bazı burçlar için adeta bir yaşam mottosu olabilir. Hayatın onlara defalarca ders verdiği durumlarda bile, bu burçlar aynı döngülere girmekte ustadır. Peki, aldığı yanlış kararlardan asla ders çıkaramayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aynı hataları tekrar eden 4 burç...







1. BALIK BURCU

Hayalperest ve affedici doğasıyla Balık burcu, özellikle ilişkilerde sınır çizmeyi başaramadığı için hep aynı tuzağa düşer. Birine inandığında, geçmişte yaşananları unutur ve yeniden şans verir. Sonuç? Aynı kalp kırıklığı, farklı zaman.





2. İKİZLER BURCU

Kararsızlıklarıyla bilinen İkizler burcu, geçmişte işe yaramamış davranış kalıplarını yeniden deneyebilir. O anki ruh haliyle hareket ettiği için, “bu sefer farklı olacak” diye düşündüğü şeyler hep aynı sonuca varır.





3. TERAZİ BURCU

Sevgiye ve onaylanmaya olan düşkünlüğü nedeniyle, Terazi burcu uyumu korumak adına kendi ihtiyaçlarını yok sayabilir. Ne yazık ki bu tutum, onu hep aynı kırılgan ve dengesiz ilişkilere çeker.





4. ASLAN BURCU

Gururu ve ego çatışmaları yüzünden Aslan burcu, hatalarından ders alsa bile bunu kabullenmekte zorlanır. “Ben bilirim” tavrıyla hareket ettiğinde ise benzer hataları yeni ambalajlarla tekrar eder.