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İlişkide hep kaçan taraf olan 4 burç: Bu burçlar birine bağlanmaktan fazlasıyla korkuyor...

İlişkide hep kaçan taraf olan 4 burç: Bu burçlar birine bağlanmaktan fazlasıyla korkuyor...

21.05.2025 12:28:00
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Haber Merkezi
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İlişkide hep kaçan taraf olan 4 burç: Bu burçlar birine bağlanmaktan fazlasıyla korkuyor...

Bazı burçlar, duygusal derinliğe ulaşmadan önce kendini geri çeker. Peki, birine bağlanmaktan fazlasıyla korkan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkide hep kaçan taraf olan 4 burç...

Aşk herkesin aradığı bir şey olsa da, bazı burçlar için ilişkiler fazla yoğun, fazla bağlı ve fazla sınırlayıcı olabilir. Astrolojiye göre bazı burçlar duygusal bağ kurmaktan çekinir, yakınlık arttıkça geri çekilir ve genellikle ilişkide hep kaçan taraf olur. Peki, birine bağlanmaktan fazlasıyla korkan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkide hep kaçan taraf olan 4 burç...



1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu özgürlüğüne düşkündür. Rutinleşen, fazla ciddileşen ilişkiler onlara baskı gibi gelir. Her şey güzel giderken birden ortadan kaybolabilir ya da iletişimi azaltabilir. Bu kaçış, genellikle sıkılma ya da bağlanma korkusunun bir yansımasıdır.


2. YAY BURCU

Yay burcu maceraperesttir ve ilişkilerde bile bağımsızlık ister. Fazla ciddi konuşmalardan, gelecek planlarından ya da kısıtlamalardan hoşlanmaz. İlişki ilerledikçe kendini köşeye sıkışmış hissederse kaçmayı tercih eder. Onlar için aşk, özgürlükle birlikte var olmalı.


3. KOVA BURCU

Kova burçları duygularını göstermekte zorlanır ve bağlanma konusunda temkinlidir. Kendi alanlarını korumak isterler. Partnerlerinin fazla duygusal ya da sahiplenici tavırları, Kova’nın hızla uzaklaşmasına neden olabilir. Kaçmaları, duygusuz olduklarından değil, alanlarına müdahaleyi sevmemelerindendir.


4. KOÇ BURCU

Koçlar tutkuyla başlar ama ilgi azaldığında ya da ilişki yavaşladığında uzaklaşabilir. Onlar için ilk heyecan çok önemlidir. Eğer ilişkide sürekli bir hareket ve yenilik yoksa, Koç burcu kaçan tarafa dönüşebilir. Duygularını bastırmaktansa uzaklaşmayı tercih ederler.

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