Ayrıldığında hemen unutan 4 kadın burcu: Bu burçlar ayrılığı çabuk atlatıyor

Ayrılıklar her ne kadar evrensel bir yara olsa da, bazı kadınlar bu duygusal çöküşten diğerlerinden çok daha çabuk sıyrılabiliyor. Astrolojide bazı burçlar, duygusal bağlarını kesmede ve kendi merkezlerine dönmede oldukça hızlılar. Bu durum onların soğuk olduğu anlamına gelmiyor; aksine, duygularını yönetme biçimleri oldukça kararlı ve kendine dönük. Eğer bir ayrılığın ardından hızla eski enerjisine kavuşan biriyle karşılaştıysanız, bu burçlardan biri olabilir.

YAY BURCU

Yay burcu kadını özgürlüğüne düşkündür. İlişkilerde sever, bağlanır ama asla kendini birine tamamen teslim etmez. Ayrılık yaşandığında kısa süreli bir üzüntü yaşasa da “hayat devam ediyor” mottosuyla hızla eski neşesine döner. Yeni planlar, seyahatler ve hobilerle ruhunu yeniden canlandırır. Onu tutmak zor; bırakmak daha da kolaydır.

KOVA BURCU

Kova kadını duygularını mantık süzgecinden geçirerek yaşar. İlişkide huzur yoksa ya da sınırları ihlal edildiyse, duygusal kaostan çok uzak bir biçimde yollarını ayırabilir. Ayrılığın ardından sosyal çevresi ve entelektüel ilgi alanlarıyla kendini yeniden kurar. Gözyaşına değil, çözüm odaklılığa inanır. Zaten çoğu zaman, ayrılık kararını da ilk o verir.

İKİZLER BURCU

İkizler kadını duygusal çeşitliliği sever; aşka heyecanla başlar ama durağanlık onu sıkar. Bir ilişkinin bittiğini fark ettiğinde üzülse bile, çok kısa sürede ilgisini başka yönlere çevirir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni konularla ilgilenmek onun toparlanma sürecini hızlandırır. Geçmişi fazla deşmez; geleceğe merakla bakar. Onu yeniden yakalamak zor, çünkü o zaten başka bir yolda.

KOÇ BURCU

Koç kadını güçlü, direkt ve hareketlidir. Kalbi kırılsa da bunu bir güçsüzlük değil, yeni bir mücadele başlangıcı olarak görür. Ayrılık sonrası kendini yenilemek için spor, kariyer ya da sosyal aktivitelerine sarılır. "Acı çekerim ama asla durmam" enerjisiyle kısa sürede silkelenip ayağa kalkar. Onun için aşk bir savaş değil; geçici bir sahnedir.