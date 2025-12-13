Ayrılık herkes için farklı yaşanır. Bazıları tamamen kesip yoluna devam ederken, bazı burçlar merak duygusunu kontrol edemez ve eski partnerlerini uzaktan da olsa takip etmeyi sürdürür. Sessizce izlerler, mesaj atmazlar ama olan biteni mutlaka öğrenirler. İşte, ayrıldıktan sonra sessizce izlemeye devam eden 3 burç...

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrepler ayrılığı kabul etse bile “bilme” ihtiyacını bırakmaz. Kontrolcü ve sezgisel yapıları nedeniyle eski partnerinin hayatında ne olup bittiğini takip etmeye devam eder.

BAŞAK (22 AĞUSTOS – 21 EYLÜL)

Başaklar ayrılığı dışarıdan çok olgun yaşasa da içlerinde sorgulayıcı bir yan vardır. Neyi yanlış yaptıklarını, partnerlerinin hayatında neler olduğunu merak eder ve bunu öğrenmek için sessizce gözlem yaparlar.

KOVA (19 OCAK – 17 ŞUBAT)

Kovalar duygusal olarak mesafeli görünseler de merak ettiklerinde duramazlar. Eski partnerlerinin yeni hayatlarına uzaktan göz atar ama bunu asla itiraf etmezler. Onlar için bu, tamamen “analiz” amaçlıdır.