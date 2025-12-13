‘Gizli tanık’ paradoksu… Ongun’dan tepki: ‘Ortada ne Meşe var ne İlke’

BB dosyası kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, soruşturma ve iddianamede yer alan gizli tanık ifadelerine ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MEŞE–İLKE paradoksu” olarak nitelediği çelişkiyi detaylarıyla anlattı.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

"EN YALIN HALİYLE “MEŞE - İLKE PARADOKSU”

İLKE, 18 Kasım 2024’te gizli tanık olur. Ama çok gizli!

MEŞE, 17 Mart 2025’te gizli tanık olur. Bu açık.

Biz, 23 Mart 2025’te tutuklanırız. MEŞE’nin ifadesiyle…

23 Mart’ta İLKE yoktur.

11 Kasım 2025’te İBB iddianamesi çıkar.

MEŞE’nin bizi tutuklatan ifadelerinin aslında İLKE’ye ait olduğunu görürüz. İLKE, MEŞE’nin kopyalanmış halidir.

Yani aslında İLKE, ÖZ-MEŞE gibi bir şey.

9 ay sonra İLKE in, MEŞE out!

12 Aralık’ta iddianamenin eklerine ulaşırız. Bir belge görürüz. Buna göre İLKE, 20 Kasım 2024’te gizli tanıklıktan caymıştır.

18 Kasım 2024 saat 17.00’de ifade veren İLKE, 20 Kasım 2024 saat 09.00’da, 40 saat sonra, gizli tanık olmaktan caymış. Belgeli, belgeli…

Özet: 19 Mart operasyonunda İLKE taklidi yapan MEŞE’nin iddianamede kaybolmasıyla, küllerinden doğan İLKE’nin aslında 1 yıl önce caydığı, kaybolduğu ortaya çıkmıştır. Yani ortada ne MEŞE var ne İLKE.

Ama bizi MEŞE tutuklattı.

İddianamede ise İLKE var.

Gerçekte ikisi de YOK!

Amann; bizimki de hikaye mi? “Türkiye bir hukuk devletidir.” der, tıpış tıpış hücreme dönerim."