Babası yüzünden hiçbir erkeğe güvenemeyen 3 kadın burcu: Bu burçlar kimseye güvenemiyor

Bir kadının hayattaki ilk erkek figürü çoğu zaman babasıdır. Ancak bu figür sağlıksızsa ya da duygusal eksikliklerle dolu bir ilişki varsa, güven duygusu da kökten sarsılabiliyor. Bazı kadın burçları bu kırılmaları diğerlerine göre daha yoğun hissediyor ve ileriki ilişkilerine taşıyor. İşte çocukluk travmalarının izini silmekte zorlanan, babası yüzünden hiçbir erkeğe kolay kolay güvenemeyen 3 kadın burcu...

YENGEÇ BURCU

Aile onun için her şeydir, özellikle de baba figürü. Ancak bir baba sevgisini eksik hissederse, bu eksiklik bir boşluğa dönüşür ve o boşluk kolay kolay dolmaz. İlişkilerinde sürekli bir “terk edilme” korkusuyla yaşar, en küçük mesafeyi bile tehdit olarak algılar. Duygusal anlamda derin yaralar alır ve bu yaralar zamanla tüm erkeklere karşı temkinli olmasına neden olur.

AKREP BURCU

Güven onun için en kutsal kavramlardan biridir. Eğer baba figürü tarafından kandırılmış, ihmal edilmiş ya da aldatılmışsa bu, duygusal hafızasında iz bırakır. Akrep kadını büyürken güçlenir ama o güven kırıklığını unutmadan… İlişkilerinde kontrolü kaybetmemek için duvarlar örer, çünkü bir daha aynı hayal kırıklığını yaşamamak için her şeyi analiz etmeye başlar.

OĞLAK BURCU

Duygularını dışarıya çok belli etmese de çocukken yaşadığı güvensizlikleri yıllarca içinde taşır. Eğer babası mesafeli, otoriter ya da istikrarsız bir figür olmuşsa, Oğlak kadını büyüdüğünde ilişkilerde güvenmektense yalnızlığı tercih eder. Mantığını ön planda tutarak “kırılmamak için bağlanmamalı” düşüncesiyle hareket eder. Duygusal olarak sağlam bir temel görmeden kalbini kolay kolay açmaz.