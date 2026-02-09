Babasına çok düşkün olsa da sevgisini gösteremeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar içini ailesine açmakta başarılı değil

Aile ilişkilerinde sevgi her zaman açık ifadelerle ortaya çıkmayabiliyor. Özellikle bazı erkek burçları, babalarına büyük saygı ve bağlılık duysa da duygularını içine atmayı tercih ediyor. Astrolojiye göre bu durum, karakter yapısı ve duyguları dışa vurma biçimiyle yakından ilişkili. İşte babasına çok düşkün olmasına rağmen sevgisini göstermekte zorlanan o dört erkek burcu...

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği için baba figürü otorite ve sorumlulukla özdeşleşiyor. Babasına duyduğu saygı ve bağlılık oldukça güçlü olsa da bunu duygusal sözlerle ifade etmiyor. Sevgisini daha çok görev bilinci ve sahiplenme üzerinden gösteriyor. Dışarıdan mesafeli görünse de iç dünyasında derin bir bağ taşıyor.

AKREP BURCU

Akrep erkeği duygularını gizlemeyi tercih eden bir yapıya sahip. Babasına olan bağlılığı yoğun ve derin olsa da bunu açıkça dile getirmiyor. Sevgisini sözle değil, kriz anlarında yanında olarak gösteriyor. Bu suskunluk, zaman zaman yanlış anlaşılmasına neden olabiliyor.

KOVA BURCU

Kova erkeği duygusal konularda mesafeli bir duruş sergiliyor. Babasına saygı ve sevgi duysa da bunu geleneksel yollarla ifade etmeyi sevmiyor. Bağını daha çok fikir alışverişi ve zihinsel yakınlık üzerinden kuruyor. Bu yaklaşım, duygusal mesafe varmış izlenimi yaratabiliyor.

BAŞAK BURCU

Başak erkeği sevgisini sözle değil, davranışla göstermeyi tercih ediyor. Babasına düşkün olmasına rağmen duygusal ifadeleri abartılı bulabiliyor. Yardım etmek, sorumluluk almak ve destek olmak onun sevgi dili olarak öne çıkıyor. Bu nedenle hisleri güçlü olsa da dışarıdan kolay fark edilmeyebiliyor.