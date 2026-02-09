Mevduat faizleri sil baştan: 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi belli oldu!

Tasarruflarına değer katmak ve risksiz bir şekilde düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden ön planda. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte faiz oranlarında ciddi değişimler yaşandı.

Bankadan bankaya değişen bu oranlar, aynı birikimin bankaya göre farklı kazançlar sunmasına neden oluyor. Şubat 2026 itibarıyla mevduat faizlerindeki değişim, yatırımcıların getiri beklentilerini yeniden şekillendirdi.

MEVDUAT FAİZİ YATIRIMCININ RADARINDA Tasarruflarını korumak ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyen birçok kişi vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları kurumdan kuruma farklılık gösterdiği için aynı tutardaki birikim farklı kazançlar sağlayabiliyor.

BANKALAR ORANLARI GÜNCELLEDİ Güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği sorular yeniden gündeme geldi. Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor?

Kısa vadede hangi seçenek daha avantajlı? Yüksek tutarlı mevduatlarda oran farkları getiriyi doğrudan etkileyebiliyor.

32 GÜNLÜK VADEDE GETİRİ HESABI ÖNE ÇIKIYOR Vadeli mevduat ürünleri, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan paranın faiz getirisi sağlamasına imkân tanıyor. Kısa vadeli tercihler arasında yer alan 32 günlük vadeler, likiditeyi korumak isteyen yatırımcılar tarafından öne çıkarılıyor. Faiz oranı ve vade yapısındaki farklılıklar ise elde edilecek kazancı belirliyor.

İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağladığı kazanç miktarı:

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 761 TL

26 bin 761 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 761 TL

26 bin 761 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Yüzde 37,5 Net Kazanç: 27 bin 123 TL

27 bin 123 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 123 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 28 bin 931 TL

28 bin 931 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 28 bin 931 TL

28 bin 931 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 28 bin 931 TL

28 bin 931 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40,04

Yüzde 40,04 Net Kazanç: 28 bin 960 TL

28 bin 960 TL Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 960 TL