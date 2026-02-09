Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizleri sil baştan: 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi belli oldu!
9.02.2026 11:27:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Birikimlerini mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler için bankalar oranları güncelledi. Peki, 1 milyon TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte Şubat 2026 itibarıyla 1 milyon TL’nin banka banka net getiri ayrıntıları…

Tasarruflarına değer katmak ve risksiz bir şekilde düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden ön planda. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte faiz oranlarında ciddi değişimler yaşandı.

Bankadan bankaya değişen bu oranlar, aynı birikimin bankaya göre farklı kazançlar sunmasına neden oluyor. Şubat 2026 itibarıyla mevduat faizlerindeki değişim, yatırımcıların getiri beklentilerini yeniden şekillendirdi.

MEVDUAT FAİZİ YATIRIMCININ RADARINDA

Tasarruflarını korumak ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyen birçok kişi vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları kurumdan kuruma farklılık gösterdiği için aynı tutardaki birikim farklı kazançlar sağlayabiliyor.

 

BANKALAR ORANLARI GÜNCELLEDİ

Güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği sorular yeniden gündeme geldi.

  • Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor?
  • Kısa vadede hangi seçenek daha avantajlı?

Yüksek tutarlı mevduatlarda oran farkları getiriyi doğrudan etkileyebiliyor.

32 GÜNLÜK VADEDE GETİRİ HESABI ÖNE ÇIKIYOR

Vadeli mevduat ürünleri, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan paranın faiz getirisi sağlamasına imkân tanıyor. Kısa vadeli tercihler arasında yer alan 32 günlük vadeler, likiditeyi korumak isteyen yatırımcılar tarafından öne çıkarılıyor. Faiz oranı ve vade yapısındaki farklılıklar ise elde edilecek kazancı belirliyor.

İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağladığı kazanç miktarı:

ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 26 bin 761 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 26 bin 761 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 37,5
  • Net Kazanç: 27 bin 123 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 123 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 931 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 931 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 931 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,04
  • Net Kazanç: 28 bin 960 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 960 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 29 bin 654 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 654 TL
İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat