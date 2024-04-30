Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün iç dünyanıza dalmak, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Gizli saklı konulara eğiliminiz artabilir. Sizi sıkan kalabalıklardan biraz uzaklaşın. Ne istediğinize karar verin ve kendinizi tanımaya çalışın. Kendinizle kurduğunuz bağ güçlendikçe ilişkileriniz de sağlıklı olacak.
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