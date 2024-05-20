Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mayıs 2024 - 16:07

Güncelleme: 20 Mayıs 2024 - 16:07

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Arkadaş çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor olabilir. Sizi destekleyen kişilere karşı olan güven probleminizi bir an önce aşmanız gerekiyor. Aşamıyorsanız güven vermeyen kişileri hayatınızdan çıkartın. Bu şekilde kafanız rahat edecek.