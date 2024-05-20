Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Parasal anlamda beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir sevgili koçlar. Kalıcılığı olmayan konular için enerjinizi düşürmeyin. Risk içeren ve önemli kararlar için uygun bir gün değil, birkaç gün sabretmenizde yarar var.
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