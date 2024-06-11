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Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Haziran 2024 - 17:34

Balık burcu ve yükselen balık burcu: 

Sevgili balıklar, kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Gözlerden uzak yaşam sürme planlarınız çok da mantıklı değil. Gerçeklerden kaçmak yerine üzerine gitmek çözümün o kadar da zor olmadığını anlamınızı sağlayabilir. Harekete geçin.


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