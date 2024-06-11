Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Haziran 2024 - 17:34

Güncelleme: 11 Haziran 2024 - 17:34

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Gözlerden uzak yaşam sürme planlarınız çok da mantıklı değil. Gerçeklerden kaçmak yerine üzerine gitmek çözümün o kadar da zor olmadığını anlamınızı sağlayabilir. Harekete geçin.