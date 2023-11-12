Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Kasım 2023 - 16:47

Güncelleme: 12 Kasım 2023 - 16:47

Balık burcu ve yükselen Balık burcu:

Uzun bir zamandır devam eden kafa karışıklığınız bugün yerini biraz daha berraklığa bırakıyor. Hislerinizin son derece kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir.