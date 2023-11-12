Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu:
Uzun bir zamandır devam eden kafa karışıklığınız bugün yerini biraz daha berraklığa bırakıyor. Hislerinizin son derece kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- Özel'in Anıtkabir ziyaretinde 'çelenk' krizi!
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- İYİ Parti'de 'ittifak' krizi
- 'HEDEP'le AK Parti arasında görüşme başladı'
- 'Sen mikrobun kendisisin'
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- Anıtkabir'de 'Andımız' müdahalesi!
- Kuyumcular en büyük kâr diyerek açıkladı
- 10 Kasım’da hakaretler savurmuştu