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Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Kasım 2023 - 16:47

Balık burcu ve yükselen Balık burcu:

Uzun bir zamandır devam eden kafa karışıklığınız bugün yerini biraz daha berraklığa bırakıyor. Hislerinizin son derece kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir. 



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