Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Ailevi konularla alakalı bazı yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Alınganlık göstermeyin. Çözümsel olun, farklı çözümler deneyin. Gerçekten istediğiniz takdirde çözmeyeceğiniz sorun yok. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün.
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