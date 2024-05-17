Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Son zamanlarda güzel arkadaşlık ilişkileri kurmuş olabilirsiniz. Bu anlamda kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Geçmişte yaptığınız hataları telafi etmek adına mevcut ilişkileriniz size müthiş bir fırsat sağlıyor. Arkadaşlarınızın değerini bilin. Duygularınızla mantığınızı dengelediğinizde ilişkileriniz daha uzun vadeli olacak.
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