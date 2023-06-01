Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, son zamanlarda kendinizi çok fazla dağıttınız, artık toparlanma zamanı. Ekonomik anlamda yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün. Sizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirmek toparlanma sürecinizi hızlandıracaktır. Şanslı olduğunuzu farkedin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- CHP değişimi başlatıyor!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'