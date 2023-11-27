Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Enerjinizin fazlasıyla düşük olduğu bu günler duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Kazalara, kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun. Saf niyetiniz herkes tarafından anlaşılmayabilir, insanların sizi kullanmasına müsade etmeyin.
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