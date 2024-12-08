Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Duygusal hassasiyetinizin kat kat arttığı bir gün. Gerçeklerden kaçma eğiliminiz her ne kadar tetiklense de kendinize çeki düzen verecek kadar kadar güçlüsünüz. Sanatsal konularda bir yeteneğiniz varsa bugün ona odaklanmak ruhunuza iyi gelecek.
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