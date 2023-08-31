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Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Ağustos 2023 - 13:19

Başak burcu ve yükselen başak burcu  günlük yorumu::

İş hayatınızla alakalı belirsizliklerin can sıkıcı olmaya başladığını hissediyorsunuz sevgili başaklar. Biraz daha sabretmeniz gereken zamanlar.. Olana razı geldiğinizde işlerinizin yoluna girmeye başladığını göreceksiniz.



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