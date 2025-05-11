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Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Mayıs 2025 - 16:20

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Yakın çevrenizle alakalı beklemediğiniz aksilikler ve art niyetli yakınlıklar ilişkilerinizi gözden geçirmenizi gerektiriyor. Sezgileriniz bu aralar fazlasıyla güçlü.. Fazla düşünmeyin, sezgilerinizi dinleyin. Zihinsel olarak rahat olursanız ilişkilerinizin de yoluna girdiğini göreceksiniz.


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