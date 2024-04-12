Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Nisan 2024 - 16:28

Güncelleme: 12 Nisan 2024 - 16:28

Başak ve yükselen başak burcu:

Kariyer hayatınızda zihninizi meşgul eden krizler asıl işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Kendinizi sağlıklı şekilde ifade edemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerle dilinizden dökülenler başka. Daha net ve talepkar olmalısınız.