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Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Temmuz 2024 - 17:00

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Yakın çevrenizle olan iletişiminizin güçleneceği bir gün. Şüphe uyandıran, güven vermeyen kişilerden tamamen uzaklaşmanız gerekiyor. Çok iyi tanımadığınız insanlara verdiğiniz taviz bugün hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.


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