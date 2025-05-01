Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Hayata geçirmekte zorlandığınız hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz adına bugün yeni insanlara tanışabilir veya sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz. İnsanlara güvenmeyi öğrenmeli, sorumluluklarını biraz dağıtmalısınız. Birlikte hareket ettiğinizde kafanız rahatlayacak.
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