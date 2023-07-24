Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sahip olduğunuz maddi kaynakları arttırma ihtiyacınız bugün çok baskın sevgili başaklar. Daha fazlasına sahip olmak ve güvende hissetmek istiyorsunuz. Bugün yeni anlaşmalar yapabilir, dış görünüş veya sağlık sorunlarınızla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Hem sağlık alanında hem de parasal konularda karar alırken birkaç kez düşünün. Kendinizi riske atmayın.
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