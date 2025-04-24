Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Cuma Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Nisan 2025 - 16:53

Güncelleme: 24 Nisan 2025 - 16:53

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu daha fazla üstlenmeyin.