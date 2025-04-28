Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Başak Burcu Yorumu
Başak ve yükselen başak burcu:
Kariyer hayatınızda zihninizi meşgul eden krizler asıl işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Kendinizi sağlıklı şekilde ifade edemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerle dilinizden dökülenler başka. Daha net ve talepkar olmalısınız.
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