Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Birkaç gündür yaşadığınız sinirsel gerilim ve anlaşmazlıklar günün ikinci yarısından itibaren yerini çözümselliğe bırakıyor. Aile ilişkilerinizi yeniden yapılandırmak için harika bir gün. Gelecek planlarınız ailenizin desteği ile netliğe kavuşabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- CHP'den 'jammer' yanıtı!