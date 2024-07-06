Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Temmuz 2024 - 16:08

Güncelleme: 06 Temmuz 2024 - 16:08

Başak burcu ve yükselen başaklar burcu:

Sevgili başaklar, bu zamana kadar kafaya taktığınız konular bugün itibariyle sağlık sorunlarınızı gündeme getirebilir. Bastırdığınız konuların açığa çıkabileceği, biraz özgüvensiz hissedeceğiniz bir gün. Problemlerinizin kaynağını dışarıda aramayın.