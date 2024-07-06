Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başaklar burcu:
Sevgili başaklar, bu zamana kadar kafaya taktığınız konular bugün itibariyle sağlık sorunlarınızı gündeme getirebilir. Bastırdığınız konuların açığa çıkabileceği, biraz özgüvensiz hissedeceğiniz bir gün. Problemlerinizin kaynağını dışarıda aramayın.
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