Bazı burçlar ne kadar çalışırsa çalışsın, elde ettiği başarıyı sahiplenmekte zorlanır. Kendi yeteneğini görmek yerine bunu “şans” olarak yorumlar. İşte, başarılı olduğunda bile 'şans' diyen 3 burç...

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Mütevazı yapısıyla başarıyı büyütmez. Çoğu zaman emeğini arka plana atar.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Dikkat çekmekten hoşlanmadığı için başarısını geri planda tutar. Takdiri başkalarına yönlendirebilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kendine karşı eleştirel olan Başak burcu, kusur aramaya odaklandığı için başarısını yeterli görmeyebilir.