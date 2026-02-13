Aşiretler federasyon kurdu, programa vali ve rektör de katıldı

Anadolu Aşiretler Federasyonu'nun kuruluşu, Iğdır'da düzenlenen bir tanıtım programıyla resmen ilan edildi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı aşiretlerin temsilcileri ve aşiret mensupları katıldı.

Rektör Ekrem Gürel, burada yaptığı konuşmada, "federasyonun ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sunmasını" temenni etti.

Üniversite olarak toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne katkı sunmayı görev edindiklerini ifade eden Gürel, "Türkiye'nin ihtiyacı kimlikleri karşı karşıya getirmek değil, ortak değerlerde buluşmaktır. Güçlü bir Türkiye ancak zihinsel ve toplumsal birlikle mümkündür" dedi.

İktidar tarafından "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan sürece de vurgu yapan Gürel, "şiddetin her türlüsünün reddedilmesi" çağrısında bulundu.

Federasyonun Genel Başkanı Ferhat Armağan ise federasyonun kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini öne sürerek, "Türkiye'mizi böldürtmeyeceğiz, parçalamayacağız. Müminler ancak kardeştir, anlayışıyla yol yürüyeceğiz" diye konuştu.

Program dua edilmesiyle sona erdi.