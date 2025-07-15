Başladığı her işi yarım bırakan 4 burç: Bu burçlar her konu için ilk adımı atıyor fakat bir türlü devamını getiremiyor...

Hayatınıza yeni bir hobi, proje ya da ilişki katmak heyecan verici olabilir. Fakat bazı burçlar için önemli olan başlamak değil, devam ettirip tamamlamaktır. Astrolojide bazı burçlar, hevesle başladıkları işleri tamamlamadan bırakma eğilimindedir. Peki, her konu için ilk adımı atan fakat bir türlü devamını getiremeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, başladığı her işi yarım bırakan 4 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu Zodyak’ın en meraklı ve değişken burçlarından biridir. Yeni fikirlere, yeni projelere başlamak için sonsuz enerjisi vardır. Ancak başladığı işin ortasında ilgisi başka bir şeye kayabilir. Odaklanma sorunu ve sıkılgan yapısı yüzünden başladığı işleri tamamlamak İkizler için gerçekten zorlayıcı olabilir.

2. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür. Sabit düzen ve uzun vadeli işler ona göre değildir. Bir şeye başlar, heyecanla ilerler, fakat yolculuk uzadıkça sıkılır ve ilgisini kaybeder. Yeni hedefler belirlemekten hoşlandığı için eskilerini geride bırakması yaygın bir davranışıdır.

3. BALIK BURCU

Balık burcu hayalperesttir. Kafasında projeler, fikirler, hedefler vardır. Başlangıçta her şey mükemmel görünür ama iş pratiğe dökülünce motivasyonu düşebilir. Gerçek dünyadaki sabır ve disiplin, Balık için zaman zaman zorlayıcı olabilir.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu için karar vermek zordur. Bir şeye başlar ama doğru mu yaptığını sürekli sorgular. Bu da işi tamamlamadan bırakmasına neden olur. Hem içsel kararsızlık hem de çevresel faktörler nedeniyle başladığı işleri bitirmekte zorlanır.