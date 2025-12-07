Bazı burçlar duygusal iniş çıkışlarıyla bilinir. Bu değişken ruh halleri ilişkiye dinamizm katar ancak partner için kafa karıştırıcıdır. İşte, bir gün aşık, bir gün uzak olan 3 burç...

YENGEÇ (20 HAZİRAN – 21 TEMMUZ)

Duyguları çok güçlü olan Yengeç, bazen fazlasıyla yakın, bazen aşırı içe dönük olabilir. İlişkide güven hissettiğinde adeta sarılır; incindiğinde kabuğuna çekilir.

YAY (21 KASIM – 20 ARALIK)

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür. Bir gün tam bir romantik olup planlar yaparken, ertesi gün hiçbir açıklama yapmadan “bana biraz alan lazım” diyebilir. Bağlanmak ister ama bağımlı olmak istemez.

KOVA (19 OCAK – 17 ŞUBAT)

Kova, duygularını kontrol altında tutan bir burçtur. Bazen çok ilgili ve enerjik olabilir, bazen tüm iletişimi kesip kendi dünyasına dönebilir. Partneri için “Ne oldu şimdi?” sorusu oldukça yaygındır.