Belediye başkanının giyimini hedef alan sözleri üzerine gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre X'te "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edildi.

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden Mehmet Emin Korkmaz gözaltına alındı.

Mehmet Emin Korkmaz’ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer alıyordu.

İşte Korkmaz'ın o paylaşımı: