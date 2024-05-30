Birbirleriyle anlaşamayacak 4 burç: Bu burçların birleşiminden aşk doğmuyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:32

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:32

Bazı insanlar birbirine çok aşık olsa da bir araya geldiklerinde asla sağlıklı ve huzurlu bir ilişki yaratamaz. Bu duruma astrolojinin bir yorumu olabilir. İşte, Birbirleriyle anlaşamayacak 4 burç...

KOÇ VE AKREP

Mars tarafından yönetilen Koç, ateşli mizacı ve dürtüsel doğasıyla bilinir. Öte yandan Plüton'un yönettiği Akrep burcu yoğun ve şiddetli tutkuludur. Bu iki güç merkezi işareti bir araya geldiğinde, genellikle hararetli tartışmalar şeklinde kıvılcımlar uçuşur. Her ikisi de son derece bağımsız ve geri adım atmaya isteksiz, bu da sık sık çatışmalara yol açıyor. Ancak yüzeyin altında, dövüş sonrası makyajı daha da yoğun hale getiren yadsınamaz bir kimya var.

BOĞA VE ASLAN

Boğa tarafından sembolize edilen Boğa, ayakları yere basan ve pratiktir, ilişkilerde istikrar ve güvenlik arar. Güneş tarafından yönetilen Aslan, dikkat ve hayranlık ister, sıklıkla dramatik eğilimler sergiler. Başlangıçta birbirlerinin güvenine ve karizmasına ilgi duyan Boğa, Leo'nun ilgi ihtiyacının kendi arzularını gölgede bıraktığını hissettiğinde çatışmalar ortaya çıkar. Her iki tarafın da inatçılığı, küçük anlaşmazlıkları tam kapsamlı savaşlara dönüştürebilir ve aralarındaki bağın gücünü test edebilir.

İKİZLER VE BAŞAK

İkizler tarafından sembolize edilen İkizler burcu çok yönlü ve meraklıdır, sürekli olarak teşvik ve çeşitlilik arar. Merkür tarafından yönetilen Başak analitik ve detay odaklıdır, düzeni ve yapıyı tercih eder. İkizler kendiliğindenlikten hoşlanırken Başak öngörülebilirliği arzular ve bu da çatışan öncelikler konusunda çatışmalara yol açar. İkizler'in uçucu doğası Başak'ın hassasiyet ihtiyacıyla çatıştığından iletişim kesintileri yaygındır. Birbirinizin güçlü yönlerini takdir etmeyi öğrenmek, bu farklılıkların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

YAY VE OĞLAK

Okçu tarafından temsil edilen Yay, maceracı ve özgürlüğü seven, her zaman yeni deneyimler ve zorluklar arayan bir kişidir. Satürn tarafından yönetilen Oğlak burcu pratik ve disiplinlidir, uzun vadeli hedeflere ve istikrara odaklanır. Yay dünyayı keşfetmenin hayalini kurarken, Oğlak gerçekliğe dayanır ve genellikle Yay'ın uğraşlarını pervasız veya sorumsuz olarak görür. Bu farklı bakış açıları, öncelikler ve değerler konusunda çatışmalara yol açabilir ve aradaki boşluğu kapatmak için uzlaşma ve anlayış gerektirir.