Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, arkadaş çevrenle vakit geçirmek, ilişkileri sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Parasal konularla alakalı planlamalar yapabilir, işlerini daha sağlam zemine oturtabilirsin. Huzuru uzaklarda veya dış etkenlerde arama ve fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme.
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