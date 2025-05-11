Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mayıs 2025 - 16:17

Güncelleme: 11 Mayıs 2025 - 16:17

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, kafanızda günlerdir netleşmeyen konular bugün yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Verdiğiniz değerin karşılığını alamamak sizi yıpratsa da hayatınız adına bir eleme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Kararlı davranmalısınız.