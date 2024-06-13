Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar, parasal konularda beklenmedik gündemler yaşayabilirsiniz. Ticari ilişkilerinizde gizli saklı konulardan uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olmalısınız. Aksi takdirde sonradan canınız sıkılabilir.
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