Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Özgüveninizin biraz sarsılıp içe kapandığınız bu günler istediğiniz tek şey sakinlik ve huzur olabilir. Aradığınız güven duygusunu öncelikle kendi içi dünyanızda bulmanız gerekiyor. Dış dünyayı değiştirmeye çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Uzmandan flaş uyarı: 'Cebimizdeki telefon da...'
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama