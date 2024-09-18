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Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 18 Eylül 2024 - 16:17

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Özgüveninizin biraz sarsılıp içe kapandığınız bu günler istediğiniz tek şey sakinlik ve huzur olabilir. Aradığınız güven duygusunu öncelikle kendi içi dünyanızda bulmanız gerekiyor. Dış dünyayı değiştirmeye çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir.


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