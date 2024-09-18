Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Eylül 2024 - 16:17

Güncelleme: 18 Eylül 2024 - 16:17

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Özgüveninizin biraz sarsılıp içe kapandığınız bu günler istediğiniz tek şey sakinlik ve huzur olabilir. Aradığınız güven duygusunu öncelikle kendi içi dünyanızda bulmanız gerekiyor. Dış dünyayı değiştirmeye çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir.