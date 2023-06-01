Günlük Burç Yorumları: 2 Haziran Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Haziran 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.