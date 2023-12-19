Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. İçinize atmayın. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir, belirsizliklerle boğuşmak yerine biraz teslimiyet sizi rahatlatacaktır.
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