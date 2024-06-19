Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Geleceğiniz adına ayakları yere sağlam basan ve sorumluluk getiren kararlar almanız gerekiyor. Tek başınıza ilerlemeyin. Güvendiğiniz kişilerden destek istemek psikolojik anlamda rahatlamanızı sağlayacak. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz.
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