Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün yakın ilişkilerinizde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Ruh haliniz maddi manevi hayatınızın her alanına yansıyor. Kendi öz değer duygunuzu geliştirmeniz ve dış etkinleri alanınızdan çıkartmanız gerekiyor.
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