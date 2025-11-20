Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Cuma Boğa Burcu Yorumu
20.11.2025 16:22:00
Astrolog Bilge Aslı
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu

Bugün ayın konumu içsel dönüşüm alanını harekete geçiriyor. Finansal paylaşımlar, borç-yatırım konuları ve duygusal derinlikler öne çıkabilir. İçsel bir yüzleşme veya arınma ihtiyacı doğabilir, sezgilerin güçlenir.