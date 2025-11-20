Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Cuma Boğa Burcu Yorumu

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu
Bugün ayın konumu içsel dönüşüm alanını harekete geçiriyor. Finansal paylaşımlar, borç-yatırım konuları ve duygusal derinlikler öne çıkabilir. İçsel bir yüzleşme veya arınma ihtiyacı doğabilir, sezgilerin güçlenir.
