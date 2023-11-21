Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2023 - 17:15

Güncelleme: 21 Kasım 2023 - 17:18

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz fakat duygusal kararlar almayın. Arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün.