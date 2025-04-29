Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sabah saatleri ekonomik anlamda yeni kararlar almanızı gerektirecek etkiler taşıyor. Günün ilerleyen saatleri arkadaş çevrenizle keyifli vakit geçirmek için muhteşem. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Planlarınızı hayata geçirebilir, gelecek planları yapabilirsiniz.
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